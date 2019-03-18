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اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد مشروع نفق النهضة بالجيزة

الإثنين 18/مارس/2019 - 10:55 ص
عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
آمنة عبد العظيم
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبرفقته اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وقيادات الوزارة، مشروع نفق النهضة، الكائن بميدان نهضة مصر، بمنطقة تقاطع كوبرى الجامعة مع شارع مراد، بمحافظة الجيزة، والذى تم تشغيله تجريبيًا فى شهر فبراير الماضى.

وقال الدكتور عاصم الجزار: مشروع نفق النهضة بالجيزة، هو نفق سيارات بإجمالي طول 1700 م، اتجاهين، وكل اتجاه بعرض 7 م وبه حارتان، بشارع مراد بالجيزة، ومزود بأحدث وسائل السلامة والمراقبة المرورية، ووسائل سحب مياه الأمطار والسيول، موضحًا أنه مقسم كالتالى: نفق بطول 550 م، للاتجاه القادم من الجيزة إلى كوبرى الجلاء، ونفق بطول 850 م، للاتجاه القادم من كوبرى الجلاء إلى الجيزة، ومخرج من الجلاء لجامعة القاهرة بطول 300 م.​

وأوضح أن مشروع نفق النهضة، يُمثل المرحلة الأولى من مخطط تطوير منطقة الجامعة (صفط 2) لتخفيف الضغط المرورى وطوابير الانتظار بمنطقة الجامعة، وتعظيم الاستفادة من محور صفط اللبن كمحور شريانى بمحافظة الجيزة وامتداده شرقًا حتى محافظة القاهرة، كما يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية بمنطقة ميدان النهضة ومدخل محافظة الجيزة عند تقاطع كوبرى الجامعة مع شارع مراد، حيث إنها تُعد أكثر المناطق أهمية وازحامًا بمحافظة الجيزة، بجانب الربط المباشر لكوبرى الجامعة مع منطقة الجامعة بدون تقاطعات سطحية، إضافة إلى الأثر الإيجابى على البيئة (تقليل التلوث والضوضاء).

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قام بافتتاح جزئي للمشروع بتاريخ 2018/7/14، حيث تم التشغيل المؤقت للاتجاه القادم من كوبرى الجلاء إلى الجيزة.

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