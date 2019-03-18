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منوعات

تعرف على تفاصيل التحديثات الجديدة لواتساب

الإثنين 18/مارس/2019 - 11:10 ص
تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
آية جمعة
يعمل واتساب WhatsApp بشكل دائم على تحسين منصته، وذلك من خلال إطلاق الميزات الجديدة باستمرار وعلى أساس منتظم، وأعلنت واتساب خلال الفترة الماضية عن مجموعة من الميزات التي سيتم طرحها قريبا، بهدف تحسين تجربة المستخدم، وفيما يلي التفاصيل الكاملة حول الميزات القادمة من واتساب:

ميزة البحث عن الصور

رصدت ميزة البحث عن الصور الجديدة من واتساب في تحديث لواتساب على نظام أندرويد 2. 19. 73، ولا تزال الميزة الجديدة في مرحلة التطوير، وستساعد المستخدمين في العثور على صورة معينة مباشرة عبر الويب، إذا تمت مشاركتها في دردشة واتساب من قبل أي مستخدم، وتهدف هذه الميزة الجديدة إلى محاربة الأخبار المزيفة.

ميزة المتصفح الآمن

اختبر واتساب ميزة البحث الآمن التي تسهل عملية تصفح الانترنت عبر التطبيق، حيث ستسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بزيارة موقع البحث من واتساب مباشرة دون الحاجة لمغادرته.

ميزة دعوة المجموعات

كشفت شركة واتساب مؤخرا عن ميزة "دعوة المجموعة" التي ستعطي مستخدمي واتساب خيار عدم الدخول أو الاشتراك في المحادثات الجماعية أو المجموعات التي تتم إضافتهم عليها، إلا من بعد موافقتهم، حيث لن يتمكن مشرفو المجموعات من إضافة أ شخص دون إذن منهم.


ميزة طريقة ترتيب الحالات

وفقًا لبعض التقارير، يقوم واتساب باختبار ميزة جديدة لترتيب الحالة والتي ستؤدي إلى جلب حالة واتساب لجهة الاتصال التي تتفاعل معها أكثر إلى أعلى القائمة.

ميزة الوضع الليلي "الدارك مود"


تعتبر ميزة الدارك موود من الميزات القادمة التي طال انتظارها وتم رصدها أيضًا في الإصدارات التجريبية من تطبيق واتساب، وتعمل ميزة الوضع الليلي بشكل أساسي على تغيير خلفية التطبيق إلى اللون الأسود، وذلك لتوفير عمر البطارية ولضغط أقل على العيون.

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