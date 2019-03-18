محافظ سوهاج: تفعيل المبادرة الرئاسية رواد تكنولوجيا المستقبل لدعم الشباب

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اجتماعًا لتفعيل المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل" لتأهيل الكوادر المصرية الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا NTL (Next Technology Leaders) .



حضر الإجتماع الدكتور عمر الحادى المنسق العلمي للمحافظة، والدكتور طارق نوفل مدير عام شركة "مصرية" للخدمات التعليمية والاختبارات الدولية بسوهاج.



ونوه محافظ سوهاج إلى أن المبادرة تؤكد حرص القيادة السياسية على إعلاء قمية المعرفة والإبداع، وخلق فرص عمل لشباب الخريجين، وإعداد جيل من الشباب قادر على توظيف أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة.



وأشار "الأنصاري" إلى أهمية رفع كفاءة الجهاز الاداري للدوله فى برامج تكنولوجيا المعلومات حتى يتواكب الموظف مع المتطلبات الحاليه للمجتمع، مشيدًا بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ هذه المبادرة من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.



ولفت الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج إلى أن المبادرة تأتي بالتعاون مع شركة "مصرية" للخدمات التعليمية والاختبارات الدولية بسوهاج (الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات) والتي تقوم بالإدارة والتشغيل للمبادرة التى تنفذها وزارة الاتصالات، مشيرًا إلى أن المبادرة ستكون في أكثر من 40 مسار تدريبى من جامعات عالمية، مضيفًا أنها ستكون مخصصة للخريجين من دفعة 2006 وحتى 2018، ولكافة طلاب الجامعة من الفرقتين النهائيتين.



وكشف الدكتور طارق نوفل مدير عام شركة "مصرية" للخدمات التعليمية والاختبارات الدولية بسوهاج أن المنحة متاحة للمتخصصين فى علوم الحاسبات وغير المتخصصين، مشيرًا الى أن الدراسة ستكون عبر الانترنت Online، لافتًا الى انه عند اجتياز مستويات التدريب ستصرف الوزارة مكافأة مالية تقدر ب 1000 جنية للمتدرب وتسليمه شهادة معتمدة.



وسيتم تلقي الطلبات للمتقدمين بـمركز المعلومات بديوان عام محافظة سوهاج، و مركز المعلومات بمبنى المركزية بجامعة سوهاج، ومقر شركة "مصرية "، خلال الفترة 20 وحتى 25 مارس الجاري، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية مساءً.