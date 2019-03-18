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عصمت مهدي.. الأم المثالية السابعة.. نشأت يتيمة الأب وتحملت المسؤولية.. وتوفي زوجها بعد 3 سنوات زواج

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:35 م
عصمت مهدي الأم المثالية
عصمت مهدي الأم المثالية السابعة
أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، اليوم الاثنين، فوز السيدة عصمت مهدي محمد خفاجي، 59 سنة من محافظة القليوبية، بالمركز السابع في مسابقة الحصول على لقب الأم المثالية التي تنظمها الوزارة لعام 2019.

عصمت مهدي محمد خفاجي ، من محافظة القليوبية ، أرملة منذ 28 عاما، مشرفة بحضانة، حاصلة على بكالوريوس تجارة، ابنتها الأولى حاصلة على بكالوريوس سياحة وفنادق، والثانية بكالوريوس خدمة اجتماعية.

عانت الأم منذ الطفولة فهي نشأت يتيمة الأب ، حيث كان عمرها 3 شهور، عاشت حياة قاسية حيث كان أخوها الأكبر يكره المسئولية ولا يجود إلا بالقليل من الالتزامات البسيطة لها ولوالدتها.

تزوجت الأم ورزقها الله بطفلتها الأولى ، وأثناء حملها بطفلتها الثانية اكتشف الزوج مرضه، حيث كان يعانى من (سرطان الرئة) وبدأت رحلة العلاج فقاموا بعملية استئصال جانب من الرئة وبعدها بدأت رحلة العلاج الكيميائي.

بعد صراع مع المرض توفى الزوج تاركًا الابنة الأولى 4 سنوات، والثانية 3 سنوات، رفضت الأم الزواج مرة أخرى وعكفت على تربية بناتها ورعايتهم، واهتمت بتعليم بناتها وحرصت على استكمال تعليمها وحصلت الأم على بكالوريوس تجارة.

تخرجت الابنة الكبرى وحصلت على بكالوريوس سياحة وفنادق وتزوجت ، وتحرجت الابنة الثانية وحصلت على بكالوريوس خدمة اجتماعية وتزوجت ولا تعمل، ومازال عطاء الأم مستمر تجاه أبناتها وأحفادها.

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