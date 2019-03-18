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تعليم

أمين مجلس الجامعات الخاصة يكشف عن آلية تفعيل التعاون بين الجامعات العربية والأفريقية

الإثنين 18/مارس/2019 - 03:40 م
مجلس الجامعات الخاصة
مجلس الجامعات الخاصة
عمرو ممدوح
أكد الدكتور صديق عبد السلام، أمين مجلس الجامعات الخاصة، أنه من الممكن أن تكون بداية تفعيل مجلس للتعاون بين الجامعات العربية والأفريقية، من خلال المنتدى العالمي للتعليم العالي، الذي ستنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 4 أبريل إلى 6 أبريل.

وقال عبد السلام، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: إن المنتدى العالمي للتعليم العالي سيشهد حضور رؤساء جامعات عربية وأفريقية، وحضور مسئولين ومعنيين بشأن التعليم العالي من الدول العربية والأفريقية، وبالتالي يمكن استغلال الحدث ليكون نواة تفعيل مجلس للتعاون بين الجامعات العربية والأفريقية.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات ختام ملتقى الشباب العربي والأفريقي في أسوان، وزارة التعليم العالي، بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، على تأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والإفريقية؛ ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمي والثقافي بين العرب وأفريقيا.

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