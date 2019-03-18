المرور: تحويلات جديدة بشارع جامعة الدول العربية تستمر 3 سنوات.. فيديو

قال المقدم عمر عبد النعيم، رئيس غرفة الإدارة العامة لمرور الجيزة إن التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول العربية بدأت منذ 22 فبراير الماضى وستستمر لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار تنفيذ مشروع مترو الأنفاق ومحطة جامعة الدول، موضحا أنه تم إنشاء مسار جديد للسيارات بشارع جامعة الدول العربية في المسافة من فتحة البرج الإداري بعد ميدان مصطفى محمود مباشرة حتى تقاطع شارع شهاب مع جامعة الدول العربية وتم فصل الاتجاهين بممرات خرسانية.



وأضاف "عبد النعيم"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إم بى سى مصر، اليوم "الاثنين"، أنه تم تحويل جميع المركبات بشارع جامعة الدول العربية والقادمة من شارع السودان وأعلى كوبرى ناهيا لتتجه يسارا إلى فتحة الجزيرة الوسطى بعد عقار الأسواق الحرة، ثم استكمال خط السير في شارع جامعة الدول.



ولفت رئيس غرفة الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى أنه تم تكثيف الخدمات المرورية بالأوناش والمساعدات الفنية وتركيب العلامات الإرشادية تحت الإشراف المباشر من اللواء علاء متولى، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.



وأكد المقدم عمر عبد النعيم، نجاح التحويل المروري حتى الآن، حيث لم يشهد الشارع أى كثافات مرورية على مدار 24 ساعة، فضلا عن متابعته من غرفة العمليات عن طريق كاميرات مراقبة الخدمات المرورية المكثفة.