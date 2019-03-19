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فن

طرح أفيش فيلم Once Upon a Time in Hollywood

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 06:01 ص
لفيلم Once Upon a
لفيلم Once Upon a Time in Hollywood
أحمد إبراهيم
طرحت الشركة المنتجة لفيلم Once Upon a Time in Hollywood الأفيش الدعائى له تمهيدا لعرض الفيلم فى يوليو المقبل.

والفيلم تدور أحداثه حول ممثل تليفزيوني يقرر النزوح لهوليوود برفقه بديله للبحث عن الشهرة، وسط عدد من الجرائم الخاصة بعائلة مانسون الشهيرة عام 1969، ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من ألمع نجوم هوليوود منهم مارجو روبي، ال باتشينو، داكوتا فانينج، لوك بيري، تيم روث، كيرت راسل، وهو الفيلم التاسع بمسيرة المخرج العالمي، كوانتين ترانتينو.

يذكر أن آخر أعمال كوانتين ترانتينو فيلم الدراما والغموض "The Hateful Eight" عام 2015، والذي فاز بجائزة الأوسكار كأفضل موسيقى تصويرية، للموسيقار العالمي، إنيو موريكوني.
طرح أفيش فيلم Once Upon a Time in Hollywood

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