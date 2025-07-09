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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب العدل: نخوض انتخابات الشيوخ بـ 6 مرشحين في القاهرة

مرشحي العدل تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات مجلس الشيوخ
مرشحي العدل تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

قال النائب أحمد القناوي، أمين عام حزب العدل، إن الحزب يخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في محافظة القاهرة بستة مرشحين دفعة واحدة، يمثلون نخبة من التكنوقراط الحزبيين المتخصصين في مجالات حيوية، من بينها الاقتصاد، التحليل المالي، التخطيط العمراني، الإسكان، الطب، والصحة العامة.

وأكد القناوي، أن مرشحي الحزب تم اختيارهم بعناية، لما يتمتعون به من كفاءة مهنية وخبرة عملية وانحياز واضح لقضايا المواطنين، في إطار رؤية الحزب لتقديم بديل مدني ديمقراطي جاد يعبر عن تطلعات المصريين في العاصمة.

وأشار إلى أن الحزب يخوض هذه الانتخابات ببنية انتخابية تستلهم نموذج “القائمة المنقوصة”، لكن على المقاعد الفردية، بهدف تمثيل متوازن وفعّال في المشهد السياسي والتشريعي، خاصة في ظل محدودية القوائم الرسمية المتاحة.

ومن جانبه، أكد حسام حسن الخشت، أمين التنظيم المركزي بحزب العدل، أن غرفة العمليات المركزية للحزب تتابع على مدار الساعة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لخوض المنافسة في القاهرة، ضمن خطة شاملة تمتد إلى عدة محافظات.

وأشار  الخشت  إلى أن الـ 6 مرشحين يمثلون الحزب ضمن تحالف الطريق الديمقراطي، موضحا إلى أن الحزب يجري أيضًا تنسيقات موسعة مع عدد من المستقلين والأحزاب الأخرى في بعض الدوائر داخل العاصمة، لضمان توزيع متوازن وتحقيق أعلى فاعلية في التمثيل الانتخابي.

وشدد على أن العدل ملتزم بخوض منافسة جادة قائمة على الكفاءة والانحياز الحقيقي للناس، بالتعاون الكامل مع شركائه في تحالف الطريق الديمقراطي، الذي يضم أيضًا حزبي الإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي الاجتماعي.

حزب العدل محافظة القاهرة المشهد السياسي غرفة العمليات المركزية انتخابات مجلس الشيوخ 2025

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