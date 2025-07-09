الشهابي: الجيل تقدم بـ21 مرشحا في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية

كشف ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي عن عدد مرشحي حزب الجيل في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية.

وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حزب الجيل تقدم بـ21 مرشحا في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية.

وكان قد أعلن ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن برنامج الجيل الانتخابي الذي يتبناه مرشحوه في انتخابات الشيوخ يرتكز على مجموعة من المحاور الجوهرية، في مقدمتها: دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الدستورية، وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمواطنة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة في كل ربوع الوطن.

كما يشمل البرنامج دعم مسيرة الإصلاح الشامل التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والارتقاء بدور مجلس الشيوخ كمؤسسة تشريعية مساندة تساهم في صناعة السياسات العامة الرشيدة، وتطرح البدائل الوطنية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح أن حزب الجيل الديمقراطي قرر الدفع بـ21 مرشحًا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، يمثلون نخبة من الكوادر الوطنية التي جرى تأهيلها سياسيًا وتنظيميًا، وفق معايير دقيقة تراعي الكفاءة والخبرة والانتماء الوطني، والقدرة على تمثيل مصالح المواطنين والدفاع عن قضاياهم تحت قبة المجلس.