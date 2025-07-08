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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الشعب الجمهوري: الحزب لن يشارك في كل الدوائر في العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري
محمود محسن

أكد  الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، أن أي شخص لديه رغبة في خوض المعركة الإنتخابية، يمكنه أن يترشح لخوض إنتخابات مجلس الشيوخ على مقاعد الفردي.

وقال زاهر الشقنقيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن 13 حزب وضعت معايير للانضمام للانتخابات  منها النزاهة والكفاءة والقدرة على العمل خلال الفترة القادمة، مؤكدا أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين بنهاية هذا الإسبوع.

وتابع المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، أن التحديات تتعلق بسير العملية الانتخابية، مؤكدا أن الحزب لن يشارك في كل الدوائر ولكن سيتم تحديد أهم الدوائر التي سيشارك بها الحزب، وسيكون هناك تنافسية كبيرة. 

الدكتور زاهر الشقنقيري حزب الشعب الجمهوري المعركة الإنتخابية مجلس الشيوخ النزاهة

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