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سيارات

مواصفات شيفروليه ماليبو 2019 بعد وصولها الشرق الأوسط

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:01 ص
شيفروليه ماليبو
شيفروليه ماليبو
أشرف بيومي
أعلنت العلامة التجارية الأمريكية شيفروليه، عن وصول سيارة السيدان متوسطة الحجم ماليبو 2019 الجديدة إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث تتمتع بمستويات رائدة في استهلاك الوقود، ومميزات أمان نشطة، حيث باتت متوفرة الآن في صالات البيع لدى وكلاء شيفروليه في جميع أنحاء المنطقة.

وتتميز السيارة بوجود محرك توربو جديد سعة 1.5 لتر، قادر على توفير مستوى استهلاك هو الأفضل من بين فئته، ويصل إلى 16.7 كلم/لتر، كما توجد علبة تروس أوتوماتيكية بـ 6 سرعات مع المحرك، وهو قادر على توليد قوة حصانية تبلغ 163 حصانا وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن للمتر.

ويتوفر محرك بشحن توربو سعة 2 لتر وينتج قوة تبلغ 250 حصان، مع معدل اقتصادي في استهلاك الوقود يبلغ 14.2 كيلو متر لكل لتر.

أما بالنسبة للتصميم، فيلغب على ماليبو 2019 الطابع الرياضي، وحظيت المقصورة الداخلية باهتمام من خلال نظام شيفروليه الجديد للمعلومات والترفيه الذي يوفر ميزات اتصال وترفيه وأيضا ميزة التعرف على الصوت، كما تم تجهيز السيارة بميزات أمان مثل تنبيه النقطة الجانبية العمياء، ونظام الركن شبه الأوتوماتيكي.

وتأتي السيارة بـ 9 ألوان، بما في ذلك 3 إضافات لونية، وهي الأخضر الداكن المعدني، والرمادي الداكن المعدني، والأزرق الداكن المعدني، وتتميز بوجود عجلات ذات تصميمات جديدة.

وقال المدير الإقليمي لعلامة شيفروليه الشرق الأوسط وأفريقيا، أحمد سدودي، في تصريحات صحفية، إن سيارة ماليبو 2019 هي السيارة الأكثر تقدما من حيث التكنولوجيا في تاريخ سيارات ماليبو، وتتمتع بمميزات اقتصادية في استهلاك الوقود، وأداء ديناميكي، بفضل محركات التوربو الحديثة.

وأضاف: عملنا في ماليبو 2019 على كسر النمطية التي قد ترتبط في بعض الأحيان بفئة سيارات السيدان العائلية متوسطة الحجم، إضافة إلى أنها تتمتع بأفضل ميزات السلامة وميزة الاقتصاد في استهلاك الوقود وراحة الركاب.

وتتوفر السيارة بطرازات LS وLT وPremier، حيث تتوفر الأخيرتان بمحركين مختلفين.

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