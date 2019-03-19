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شاهد.. مروة ناجي تؤدي ماما زمانها جاية على ألحان أغنية أجنبية شهيرة

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:37 ص
مروة ناجي
مروة ناجي
هاني حسين
أبدعت المطربة مروة ناجي، في أداء أغنية "ماما زمانها جاية" على ألحان أغنية أجنبية شهيرة للمطربة ويتني هيوستن.

وقالت " ناجي" في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أنها كانت تغني في قصور الثقافة ودار الأوبرا المصرية منذ صغرها، مضيفة:" النجاح والشهرة أصبح أمرا في غاية السهولة عن طريق السوشيال ميديا، وهناك الكثير من الفنانين ظهروا من خلالها".

وأضافت: "عدد مشاهدات العمل الفني على السوشيال ميديا أصبح مقياس نجاح للعمل، وهناك من يشتري مشاهدات لزيادة عدد مشاهدي العمل الخاص به".

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