شاهد.. مروة ناجي تؤدي ماما زمانها جاية على ألحان أغنية أجنبية شهيرة

أبدعت المطربة مروة ناجي، في أداء أغنية "ماما زمانها جاية" على ألحان أغنية أجنبية شهيرة للمطربة ويتني هيوستن.



وقالت " ناجي" في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أنها كانت تغني في قصور الثقافة ودار الأوبرا المصرية منذ صغرها، مضيفة:" النجاح والشهرة أصبح أمرا في غاية السهولة عن طريق السوشيال ميديا، وهناك الكثير من الفنانين ظهروا من خلالها".



وأضافت: "عدد مشاهدات العمل الفني على السوشيال ميديا أصبح مقياس نجاح للعمل، وهناك من يشتري مشاهدات لزيادة عدد مشاهدي العمل الخاص به".