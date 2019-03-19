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مرأة

أسرع أنواع الرجيم يخلصك من 5 كيلو في أسبوع

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 07:24 ص
رجيم
رجيم
أسماء عبد الحفيظ
أنت لا تفقد الوزن الزائد كما تتوقع لأنك لا تكسر نظامك الغذائي بشكل كافٍ ،لذلك قدم موقع Bright Side نظاما أسبوعيا للتخلص من فقدان الوزن بشكل أسرع بنحو 5 كيلو اسبوعيا .

الفطور: كوب من الشاي الأخضر بدون سكر.

الغداء: سلطة مقلية. تكفي لشخصين

بطاطس كبيرة مسلوقة ، عيش طازج ، كوب من الذرة الصفراء ، ملعقة من زيت الزيتون

العشاء: 100 جرام من صدر الدجاج ، بيضة مسلوقة ، وطماطم. للحلوى ، تناولي 200 غرام من الكفير أو اللبن الزبادي قليل الدسم.

ملحوظة :التأكيد على المشى ساعة يوميا أو نصف ساعة على الاقل تناول الكثير من الجنزجبيل المغلي والكمون بالقرفة بعد تناول الوجبات أو قبلها وذلك لرفع معدل الحرق .

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