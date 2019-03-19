بملابس كلاسيك.. صورة عائلية تجمع أحمد حجازي وأسرته الصغيرة

شارك أحمد حجازي، لاعب المنتخب المصري، المحترف بصفوف نادي وست بروميتش، جمهوره، بأحدث صورة تجمعه وزوجته وطفليه الصغيرين "سفيان وآدم"، عبر "انستجرام".



ورفع وست بروميتش رصيده للنقطة 67 في المركز الرابع، بعد تغلبه أمس على برينتفورد، بهدف نظيف، في لقائها بالجولة الـ38 من "الشامبيونشيب" (دور الدرجة الأولى الإنجليزي).



وانضم حجازي إلى صفوف وست بروميتش قادما من النادى الأهلى مقابل 5 ملايين يورو، ويمتلك عقدا مع فريقه الحالى حتى عام 2022، وتقدر قيمته السوقية بـ7.5 مليون يورو.