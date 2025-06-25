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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«مسار إجباري» يُحيي حفلاً جديدًا في هذا الموعد بساقية الصاوي

فريق مسار إجباري
فريق مسار إجباري
تقى الجيزاوي

يستعد فريق مسار إجباري لإحياء أحدث حفلاته الغنائية يوم 31 يونيو الجاري على مسرح ساقية الصاوي ، ومن المقرر أن يقدموا باقة من أغانيهم المميزة.

وفى شهر يناير الماضي ، طرحت فرقة " مسار إجباري" عن ألبومها الجديد “مابقتش أخاف”، الذي يُعد أول ألبوم كامل للفرقة منذ ألبومهم "نص الحاجات" الصادر عام 2022.

وفى شهر ابريل الماضي ، طرح المخرج أمير الشناوي فيلمًا يتتبع رحلة الفرقة الشخصية والموسيقية خلال فترة يختلط فيها عدم اليقين بالشغف.

يقدّم الوثائقي نظرة غير مفلترة وحميمية على عملية صناعة "مسار إجباري" لأغانيهم، وعليهم كأفراد. كل ذلك أثناء خوضهم مرحلة انفصال محتمل. يصور الفيلم بصراحة صراعات الفنانين الفردية والجهد الجماعي المطلوب لخلق كل أغنية. تدور أحداث الفيلم بين ستوديو الفرقة بالقاهرة وسيدي حنيش، ودبي.

يَعِد الألبوم، الذي يضم 12 أغنية، بتقديم صوت جديد ومبتكر يُرضي المعجبين القدامى ويقدم الفرقة إلى جيل جديد من المستمعين. كما ألمحت الفرقة إلى سلسلة من العروض الحية المميزة التي ستتزامن مع إطلاق الألبوم الذى من المقرر طرحه هذا العام ، واعدةً معجبيها بمستوى جديد كلياً من الحفلات الموسيقية.

أغاني مسار إجباري

 ويمتلك "مسار إجباري" مجموعة من الأغاني التي حققت انتشارًا واسعًا، مثل: و"كانت هتفرق"، و"قلبك ده عنوانى"، تقع وتقوم.

فريق مسار إجباري المخرج أمير الشناوي حفلات مسار اجباري

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