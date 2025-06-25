ذكاء اصطناعي أم حقيقة؟ .. عبلة كامل تتصدّر التريند بعد أحدث ظهور لها

تصدّر اسم الفنانة عبلة كامل مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بعد أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بعد أن نشر ابن شقيقها مما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها ومُحبيها وزعم البعض أنها ذكاء اصطناعي بسبب ندرة ظهورها وابتعادها عن السوشيال ميديا تمامًا.

ولكن نشر حساب ابن شقيقها صوره تجمعه بيها عبر تيك توك، وكتب معلقًا: “عمتى حبيبتي”، وانهالت التعليقات من مُحبيها الذى عبّروا عن حبهم لها بشكل كبير وأن بالفعل هناك شبه يجمعهما.

ولكن حتى الآن لم يعلق أحدًا من أسرة الفنانة على انتشار الصورة بشكل واضح.

من هي عبلة كامل؟

برزت الفنانة عبلة كامل في الساحة الفنية بموهبتها الفريدة وأدائها المتميز، وتتمتع بملامحها المصرية الأصيلة.

اشتهرت عبلة كامل بأسلوبها البسيط والعفوي، الذي يعكس صدقها في التمثيل، مما جعلها تتقن أدوارها بحب وشغف و قدّمت العديد من الأعمال الفنية التي لاقت استحسان الجمهور، تاركة بصمة لن تنسي من ذاكرة المشاهدين، ولا تزال واحدة من الأسماء اللامعة في عالم الفن.

ولدت الفنانة عبلة كامل، في 17 سبتمبر 1960 بقرية نكلا العنب في محافظة البحيرة و تخرجت في كلية الآداب قسم المكتبات، بدأت مسيرتها الفنية من خلال المسرح الجامعي، ثم التحقت بمسرح الطليعة، وكان أول أعمالها مسرحية "نوبة صحيان".

جاءت انطلاقتها السينمائية عندما اكتشفها المخرج يوسف شاهين وقدمها في فيلم "وداعا بونابرت"، حيث لفتت الأنظار بموهبتها.

أما بدايتها التلفزيونية فكانت مع الكاتب أسامة أنور عكاشة من خلال دورها في مسلسل "ليالي الحلمية"، والذي كان نقطة تحول في مسيرتها الفنية.

على الصعيد الشخصي، تزوجت عبلة كامل من المخرج أحمد كمال وأنجبت منه ابنتيها التوأم، فاطمة وزينب.

وقدّمت عبلة كامل العديد من الأعمال المميزة في السينما والتلفزيون والمسرح، ومن أبرزها ليالي الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، الشهد والدموع، ضمير أبلة حكمت، المال والبنون، سلسال الدم، أفراح إبليس.