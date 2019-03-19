ننشر تفاصيل البروتوكول المقرر توقيعه بين بنك المعرفة والنادي الأهلي ..الخميس

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن توقيع بروتوكول تعاون بين بنك المعرفة المصري والنادي الأهلي المصري للتربية الرياضية يوم الخميس الموافق ٢١ مارس ٢٠١٩



واوضح الوزير أن توقيع هذا البروتوكول يأتي من أجل التعريف بالمحتوى المعرفي والثقافي والعلمي ، وتدريب الأعضاء والقطاع الرياضي في النادي على كيفية الإستفادة من هذه المصادر القيمة.



وقال الوزير : يتيح هذا البروتوكول تربية الصغار من الأعضاء في النادي على إكتساب المعارف والبحث المنهجي منذ الصغر ، وكذلك يفتح الأبواب للتعاون بين الوزارة والنادي الأهلي في أنشطة ومسابقات رياضية لتحفيز شبابنا على ممارسة الرياضة البدنية والذهنية معًا.