تفاصيل جولة اريانا غراندي الغنائية

انطلقت الجولة الغنائية الخاصة بالمغنية الأمريكية اريانا غراندي منذ أيام والتي تحمل اسم ألبومها الأخير Sweetener الذي طرحته الموسم الصيفي الماضي.



وقال موقع Just Jared الأجنبي إن اريانا ستحيي 30 حفلا غنائيا بحلول شهر يونيو المقبل في عدد من الولايات الأمريكية وتقدم خلالها 30 أغنية من أغانيها القديمة والحديثة.



وشهدت الفترة الماضية نشاطا فنيا كبيرا لـ اريانا التي طرحت كليبات غنائية حققت ملايين مشاهدة بموقع يوتيوب منها thank you , next و 7 rings و اغنية leave your girl friend i'm bored.