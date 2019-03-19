ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تفاصيل جولة اريانا غراندي الغنائية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:42 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
انطلقت الجولة الغنائية الخاصة بالمغنية الأمريكية اريانا غراندي منذ أيام والتي تحمل اسم ألبومها الأخير Sweetener الذي طرحته الموسم الصيفي الماضي.

وقال موقع Just Jared الأجنبي إن اريانا ستحيي 30 حفلا غنائيا بحلول شهر يونيو المقبل في عدد من الولايات الأمريكية وتقدم خلالها 30 أغنية من أغانيها القديمة والحديثة.

وشهدت الفترة الماضية نشاطا فنيا كبيرا لـ اريانا التي طرحت كليبات غنائية حققت ملايين مشاهدة بموقع يوتيوب منها thank you , next و 7 rings و اغنية leave your girl friend i'm bored.

ترشيحاتنا

شاهد.. غرق سفينة تجارية محملة بمئات الحاويات في بحر الخليج

مختل عقليا يقتل أمه وأباه وأشقاءه ويصيب معاون مباحث أوسيم بـ 3 طلقات في بطنه

مراهقة روسية تلقى حتفها بسبب شاحن الموبايل

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. أحمد حسن بصحبة ابنته

المدير الفني لفريق الكوكب السعودي يوجه رسالة لميدو بعد إقالته

النهار الجزائرية تكشف موعد تخلي بوتفليقة عن الحكم

شاهد.. غرق سفينة إيرانية قرب ميناء بندر عباس.. والطاقم يقفز في مياه الخليج

بهوت شورت وقبعة ريم البارودي تتألق في لبنان ..صور

نقل جثث حادث أوسيم عقب إطلاق عامل النيران عليهم.. فيديو

تامر عبد الحميد يعلق على إقالة ‎ميدو من تدريب الوحدة السعودي

الملك سلمان يطلق 4 مشاريع ترفيهية بالمملكة بقيمة 23 مليار دولار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. جولة المدير الفني لـ بيراميدز في الأهرامات

فيديو

تامر أمين لـ الحقوقيين المأجورين: هل من العدل عدم إعدام سفاح نيوزيلندا؟
تامر أمين تعليقا على استرداد طابا من 30 عاما: لانفرط فى الأرض.. فيديو
شاهد.. مهارات لاعب الاتصالات تشعل الصراع بين كبار الدوري
هجوم ناري من تامر أمين على إسرائيل في ذكرى استرداد طابا.. فيديو
سيكو مصر: إنتاج أول ماكينة دفع إلكتروني مصرية الصنع أبريل المقبل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟