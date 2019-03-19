محافظ مطروح يوافق على فتح فصل إضافي لمرضى التوحد .. صور

وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، مديرية التضامن الاجتماعي بضرورة فتح فصل إضافي بجمعية التأهيل المهني لاستيعاب الأطفال المصابون بمرض التوحد ليكون مركز رعاية للأطفال.



جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين ، بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام والدكتور محمد إسماعيل رئيس جامعة مطروح والعمدة خالد عبد الرازق رئيس مجلس العمد والمشايخ ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات المعنية.



و قرر محافظ مطروح منح وحدة سكنية لأرملة تعول أربعة من الأبناء بمنطقة الزيتون بالإضافة الي معاش شهري والمساهمة فى مشروع صغير من خلال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة يساعدها على مواجهة أعباء المعيشة .



كما قرر الغرابلي صرف إعانات شهرية لحالتين نظرا لظروفهما الاقتصادية والاجتماعية الصعبة .



وشدد محافظ مطروح على الالتزام بعدم نقل أى موظف خارج المحافظة قبل خدمة عمل فعلية 5 سنوات بمطروح ، كما وافق محافظ مطروح على إنتداب محاسب بإدارة الضبعة التعليم مطروح إلي محافظة الغربية وذلك بعد إنتهاء الدراسة نظرا لظروفه الصحية والاجتماعية، موجها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بسرعة دراسة وحل مشكلة انقطاع المياه عن سكان اهالي منطقة السواني القبلية بعلم الروم وايضا منطقة الخروبة .