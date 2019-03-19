ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ مطروح يوافق على فتح فصل إضافي لمرضى التوحد .. صور

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:43 م
اللواء مجدى الغرابلى
اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح
ايمن محمود
وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، مديرية التضامن الاجتماعي بضرورة فتح فصل إضافي بجمعية التأهيل المهني لاستيعاب الأطفال المصابون بمرض التوحد ليكون مركز رعاية للأطفال.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين ، بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام والدكتور محمد إسماعيل رئيس جامعة مطروح والعمدة خالد عبد الرازق رئيس مجلس العمد والمشايخ ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات المعنية.

و قرر محافظ مطروح منح وحدة سكنية لأرملة تعول أربعة من الأبناء بمنطقة الزيتون بالإضافة الي معاش شهري والمساهمة فى مشروع صغير من خلال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة يساعدها على مواجهة أعباء المعيشة .

كما قرر الغرابلي صرف إعانات شهرية لحالتين نظرا لظروفهما الاقتصادية والاجتماعية الصعبة .

وشدد محافظ مطروح على الالتزام بعدم نقل أى موظف خارج المحافظة قبل خدمة عمل فعلية 5 سنوات بمطروح ، كما وافق محافظ مطروح على إنتداب محاسب بإدارة الضبعة التعليم مطروح إلي محافظة الغربية وذلك بعد إنتهاء الدراسة نظرا لظروفه الصحية والاجتماعية، موجها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بسرعة دراسة وحل مشكلة انقطاع المياه عن سكان اهالي منطقة السواني القبلية بعلم الروم وايضا منطقة الخروبة .
محافظ مطروح يوافق على فتح فصل إضافي لمرضى التوحد .. صور
محافظ مطروح يوافق على فتح فصل إضافي لمرضى التوحد .. صور
محافظ مطروح يوافق على فتح فصل إضافي لمرضى التوحد .. صور
محافظ مطروح يوافق على فتح فصل إضافي لمرضى التوحد .. صور
محافظ مطروح يوافق على فتح فصل إضافي لمرضى التوحد .. صور

ترشيحاتنا

بهوت شورت وقبعة ريم البارودي تتألق في لبنان ..صور

بعد إصابة كيم كارداشيان.. معلومات لا تعرفها عن الصدفية

أول رد فعل من ميدو بعد إقالته من تدريب الوحدة السعودي

إقالة ميدو من تدريب الوحدة السعودي

بعد إقالة ميدو.. الوحدة السعودي يعلن عن المدرب الجديد

المشدد من 3 لـ 16 سنة لـ 40 متهما في قضية الاتجار بالبشر.. صور

نقل جثث حادث أوسيم عقب إطلاق عامل النيران عليهم.. فيديو

شاهد.. أحمد حسن بصحبة ابنته

مدبولي يوجه بتفعيل بروتوكول توزيع منتجات الخدمة الوطنية بمنافذ التموين

بالأسماء والصور.. ننشر هوية الـ 3 مصريين المتوفين في حادث المسجد بالكويت.. ووزير القوى العاملة يتابع

حازم إمام يساند ميدو بعد قرار إقالته من تدريب الوحدة السعودي

هاني الناظر يكشف حقيقة تسبب مرقة الدجاج في الإصابة بالسرطان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيرين عبد النور تتألق بفستان رمادي في دبي.. وهذه تكلفة حقيبتها

هتاكل إيه النهاردة.. أرز بالبشاميل وملوخية باللحم.. والحلو: صينية بطاطا بالمارشيملو

ننشر الصور الأولى لنقل جثث ضحايا حادث إطلاق النيران بأوسيم

مختل عقليا يقتل أمه وأباه وأشقاءه ويصيب معاون مباحث أوسيم بـ 3 طلقات في بطنه

كنز الفرعون.. تفاصيل معرض توت عنخ آمون في باريس.. صور

فيديو

في عيد ميلاده 26.. رحلة المغربي حكيم زياش مع الكرة حتى تألقه أمام ريال مدريد
الطب الوقائي: تطعيمات الديدان المعوية لتلاميذ الابتدائي بدون آثار جانبية
تامر بشير: ليس هناك قاعدة ثابتة لقيادة السيدات والرجال للسيارات.. فيديو
تكريم طلاب مبادرة صنايعية مصر بجامعة بنها ..فيديو
الصحة: المرحلة الثانية من حملة القضاء على الديدان المعوية تستهدف 4 ملايين طالب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟