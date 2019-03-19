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تعليم

وكيل تعليم بورسعيد: مقابلات شخصية للمعلمين الناجحين في المسابقة الوزارية ..غدا

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:44 م
اجتماع مديرى الإدارات
اجتماع مديرى الإدارات التعليمية في بورسعيد
كتب محمد الغزاوى
أكد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أنه سيتم غدا عقد المقابلات الشخصية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات المسابقة الوزارية لسد العجز خلال الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى ٢٠١٨- ٢٠١٩ وذلك بديوان المديرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع مع المديرين العموم ومديرى الإدارات التعليمية ومديرى المراحل التعليمية ومديرى الإدارات النوعية عصر اليوم بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية.

وشدد باهى خلال الاجتماع على ضرورة تدريب الطلاب بكل مدارس بورسعيد على خطة الإخلاء حال وقوع الازمات والكوارث على ان تقع مسئولية المتابعة على مديرى الادارات التعليمية بالتنسيق مع مديرى المراحل التعليمية.

ووجه وكيل الوزارة انه بتكثيف حملات التوعية داخل المدارس التى تستهدف العاملين والطلاب لضحد الشائعات الموجهة التى تنال من وحدة الوطن وتثير بلبلة الرأى العام بالتعاون مع ادارة المدرسة على ان تعمم على مستوى المحافظة.

وصرح باهى ان تعليم بورسعيد شريك اصيل فى خدمة اهداف الدولة ولن يحيد ابدا عن متطلبات المرحلة الراهنة لتنمية الدولة واستقرارها مضيفا ان العاملين بتعليم بورسعيد يتمتعون برؤية وطنية شفافة تسعى الى الاستقرار من اجل بناء وطن متماسك وقوى.
وكيل تعليم بورسعيد: مقابلات شخصية للمعلمين الناجحين في المسابقة الوزارية ..غدا
وكيل تعليم بورسعيد: مقابلات شخصية للمعلمين الناجحين في المسابقة الوزارية ..غدا
وكيل تعليم بورسعيد: مقابلات شخصية للمعلمين الناجحين في المسابقة الوزارية ..غدا
وكيل تعليم بورسعيد: مقابلات شخصية للمعلمين الناجحين في المسابقة الوزارية ..غدا

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