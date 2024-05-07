كيف خلق الله الكون؟ رد قوي من محمود الهواري على المنكرين

قال الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك عميقا فى تاريخ البشرية هو من الموجد، فكل حركة لها محرك، لافتا إلى أنه من غير المنطقى أن نرى هذا الكون ولا أتصور أن يكون عليما أوجد هذا على نظام.



وأوضح الامين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأثنين: "أصل الإيمان أن تؤمن بالله الموجد، فإذن عندما نتكلم عن أن الإيمان قضية أصيلة متجزرة فى نفس كل عاقل فطن، لكن بعض المشككين يقولون الطبيعة هى من صنعت هذا، لكن نقول كيف صنعت الطبيعة كل هذه القوانين المنظمة للكون".



وأضاف: "لا يمكن أن يعيش المجتمع بدون إيمان، ونحن لنا فى كتاب الله وسنة رسوله أن أهل الإيمان محصنون ضد أى دعوة، وأيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تحصن إيمان الصحابة بالقرآن، والخطاب العقلي والفطرة الموجودة داخل الإنسان".



