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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

يهدد وقف مسار المفاوضات.. النائبة آمال نصر تدين العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح

النائبة منال نصر
النائبة منال نصر عضو مجلس النواب

أدانت النائبة منال نصر عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية وسيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، محملة إسرائيل كامل المسئولية عما قد يسفر عنه هذا التصعيد من تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها، مؤكدة أن الأحداث الدموية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وصمة عار تُلاحق من يدعمون هذا الكيان المتغطرس.

وأضافت “نصر” في بيان لها اليوم، أن استخدام القوة المفرطة والقتل غير المبرر للمدنيين يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لافتة الي أن أفعال جيش الاحتلال الصهيوني في رفح جاءت عقب إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح مصر بوقف إطلاق النار، وهو ما يؤكد أن حكومة الاحتلال لا تريد السِلم ولا تخشى على أرواح الرهائن الإسرائيليين والمدنيين العُزل في فلسطين، إلى جانب أنها تأبى الانصياع للقانون الدولي ومجلس الأمن.

وأشارت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن الى أن  العدوان الإسرائيلي على رفح يُشكل تصعيداً خطيراً في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويُهدد وقف مسار المفاوضات، كما يُؤثّر هذا العدوان بشكل كارثي على حياة المدنيين الفلسطينيين، ويُعيق وصول المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إليهم، داعية  إلى وقف فوري لهذه الأعمال العدوانية واتخاذ إجراءات فعالة لمحاسبة المسؤولين عنها.

وفي الختام ثمنت النائبة منال نصر الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مُؤكدة على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على رفح، وإعادة فتح المعبر لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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