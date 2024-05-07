الطريق الوحيد لاستعادة المحتجزين.. عائلات الأسرى يوجهون رسالة لـ نتنياهو

أكدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أنه إذا كان إنهاء الحرب هو الطريق الوحيد لاستعادة المحتجزين فعلى نتنياهو فعل ذلك، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق اليوم، أكد مصدر مصري رفيع المستوى، أن هناك جهود مصرية مكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع في قطاع غزة.

وقال المصدر: "مصر تحذر من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في غزة نتيجة العمليات الإسرائيلية وتبذل أقصى جهد للتوصل إلى هدنة شاملة".

وأضاف المصدر: "القاهرة تستضيف اجتماعات بمشاركة وفود قطر والولايات المتحدة وحماس لاستكمال المباحثات بهدف التوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة".