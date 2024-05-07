إسرائيل: إلقاء حماس أسلحتها وإعادة الأسرى السبيل لإنهاء الحرب بغزة

قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إن السبيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة هو إلقاء حركة حماس أسلحتها وإعادة الأسرى الإسرائيليين.

ودعت حكومة الاحتلال الإسرائيلية المنظمات الدولية لإخلاء مناطق عمليات الجيش في قطاع غزة، مؤكدة أن هدفها هو تدمير حماس.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الولايات المتحدة أوضحت موقفها لإسرائيل فيما يتعلق باجتياح بري واسع النطاق في رفح".

يأتي ذلك كأول رد أميركي منذ سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الليلة.

كما ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن " الولايات المتحدة لا تزال منخرطة مع شركائها في محاولة التوصل إلى اتفاق من أجل السلام المستدام".