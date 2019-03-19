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رياضة

باريس سان جيرمان يخرج من أزمة اللعب المالي النظيف دون أضرار

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:35 م
صدى البلد
أحمد هاني
أيدت محكمة التحكيم الرياضية استئناف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن خرق قوانين اللعب المالي النظيف، وذلك بسبب تصرفات الهيئة المالية التابعة لغرفة تحكيم الاتحاد الأوروبي، بسبب تصرفها غير القانوني مع الفريق الباريسي.

وتمت مراجعة حسابات الفريق الباريسي، من قِبل الاتحاد الأوروبي، بشأن قوانين اللعب المالي النظيف، ومحاولات النادي التحايل المالي، لتفادي عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وكان باريس سان جيرمان قد أبرم أغلى صفقتين في الموسمين الأخيرين، بضم البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، مقابل 222 مليون يورو و180 مليون على الترتيب.

وقد يكون الحل لبطل الدوري الفرنسي، هو التخلص من عدد من لاعبيه من أجل الابتعاد عن شبح الإيقاف أو الاستبعاد من المشاركة في البطولات الأوروبية مستقبلًا.

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