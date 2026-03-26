محافظ الإسكندرية: تكثيف تصريف مياه الأمطار وتحقيق السيولة المرورية

كلف محافظ الإسكندرية أيمن عطية الأجهزة التنفيذية بالمتابعة الميدانية المكثفة لأعمال كسح وتصريف تجمعات مياه الأمطار على مدار اليوم، لضمان التعامل الفوري مع تداعيات موجة الطقس وتحقيق السيولة المرورية.

وفي هذا الإطار، تابع حي غرب كسح تراكمات مياه الأمطار في مناطق بشاير الخير، المكس، القباري، عامود السواري، مطلع كوبري 27، ومحور المحمودية، مع تمركز سيارات شفط المياه للقضاء على أي إعاقة مرورية وتسيير حركة المشاة.

وقام حي أول العامرية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، بتصريف وإزالة تجمعات الأمطار في مناطق عبدالقادر، البردويل، وطريق الخدمات، مع متابعة كفاءة وجاهزية الشنايش في جميع شوارع الحي.

وكثف حي أول المنتزه من الجهود لمواجهة النوات، ورفع جاهزية شبكة الصرف الصحي، وإزالة المخلفات حول الشنايش لاستيعاب مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية والفرعية.

وقرر مركز ومدينة برج العرب رفع درجة الاستعداد القصوى، وشفط تراكمات المياه في قرى بهيج، أبو صير، وبرج العرب القديم، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة حتى استقرار الأحوال الجوية.