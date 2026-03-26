محافظ أسيوط يقود حملة موسعة لرفع الإشغالات والنظافة.

واصل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، قيادة حملات ميدانية موسعة لرفع الإشغالات والتعديات، تزامنًا مع تنفيذ أعمال نظافة فورية وشاملة بالمناطق التي تم إخلاؤها، وذلك بعدد من المواقع الحيوية، في مقدمتها مجمع مواقف سيارات الأجرة بالأزهر بحي غرب، ومدخل منطقة الوليدية بحي شرق، ضمن خطة متكاملة لإعادة الانضباط وتحسين مستوى النظافة العامة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية رافقه فيها الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، ويسري سند مدير إدارة المواقف، إلى جانب مسئولي المتابعة الميدانية وشرطة المرافق.

رفع كافة أشكال الإشغالات

وخلال الجولة، ترأس المحافظ حملة مكبرة استهدفت شارع المكتبات ومحيط مجمع مواقف الأزهر، حيث تم رفع كافة أشكال الإشغالات التي شملت والفروشات والتند والكراسي الخاصة بالمقاهي والكافتيريات، والتي كانت تتسبب في اختناقات مرورية وتعوق حركة السير، والاشغالات بمحيط منزل كوبري فيصل ومدخل الموقف، وقد أعقب ذلك تنفيذ أعمال نظافة لرفع مخلفات الإشغالات.

إعادة تخطيط المنطقة بشكل حضاري

وأكد المحافظ أن المحافظة تدرس حاليًا إزالة مبنى مقام على مساحة 226 مترًا مربعًا بمدخل موقف الأزهر، تمهيدًا لإعادة تخطيط المنطقة بشكل حضاري يسهم في تحسين الحركة المرورية وتنظيم الدخول والخروج، مشددًا على عدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، مع تكثيف الحملات اليومية وتطبيق نظام نوباتجيات على مدار الساعة لضمان المتابعة المستمرة.

إزالة تعديات المحال التجارية وفروشات الباعة

وامتدت الحملة إلى مدخل منطقة الوليدية، وتحديدًا أمام سور جامعة الأزهر، حيث تم إزالة تعديات المحال التجارية وفروشات الباعة، بالتوازي مع رفع مخلفاتهم والقمامة الناتجة عن أنشطة الفرز العشوائي (الفريزة)، والتي تسببت في تشويه المظهر العام وانتشار المخلفات بالمنطقة، كما تم الدفع بمعدات النظافة لرفع التراكمات بالكامل، خاصة بالمدخل المواجه لكوبري قناطر أسيوط الجديدة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات الحالية تعتمد على محورين متكاملين، الأول إزالة الإشغالات بشكل حاسم، والثاني تنظيف المواقع فورًا بعد الإزالة، لمنع عودة التراكمات أو استغلالها مرة أخرى، مؤكدًا استمرار تلك الحملات بمختلف الأحياء والمراكز بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين ومناقشة مطالبهم، خاصة ما يتعلق بملفي الإشغالات ومواقف السيارات، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي ممارسات غير قانونية، لافتًا إلى أن الحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري مسؤولية مشتركة.

وعلى هامش الحملة، تم تحرير عدد من المحاضر البيئية ضد مخالفين لقيامهم بفرز القمامة في الشوارع وإلقائها خارج الحاويات، في إطار إجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة، وضمان الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتحقيق الانضباط بالشكل الذي يليق بمدينة أسيوط.