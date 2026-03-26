قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الصيني : القتال في الشرق الأوسط آخذ في الانتشار والتوسع
وزير الخارجية يتوجه إلى بيروت لدعم لبنان وتسليم شحنة مساعدات إغاثية
حذف اسمي عراقجي وقاليباف من قائمة الاستهداف الخاصة بدولة الاحتلال
عارضته أمريكا وإسرائيل.. قرار أممي يعتبر الاتجار بالأفارقة أفظع جريمة ضد الإنسانية
صواريخ إيران ومسيرات حزب الله تضرب حيفا والجليل
جامعة القاهرة تعزز ريادتها العالمية.. 33 تخصصا في تصنيف QS و6 ضمن أفضل 100 عالميا
عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس
اتحاد منتجي الدواجن يزف بشري: انخفاض كبير في الأسعار الفترة المقبلة
إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة
هجوم إيراني بالصواريخ والمسيرات على الإمارات وبيان عاجل لوزارة الدفاع
الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وبرق ورياح قوية تضرب عدة مناطق اليوم
إنطلاق امتحانات شهر مارس 2026 في المدارس الأسبوع المقبل .. شوف جدولك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط يقود حملة موسعة لرفع الإشغالات والنظافة

إيهاب عمر

واصل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، قيادة حملات ميدانية موسعة لرفع الإشغالات والتعديات، تزامنًا مع تنفيذ أعمال نظافة فورية وشاملة بالمناطق التي تم إخلاؤها، وذلك بعدد من المواقع الحيوية، في مقدمتها مجمع مواقف سيارات الأجرة بالأزهر بحي غرب، ومدخل منطقة الوليدية بحي شرق، ضمن خطة متكاملة لإعادة الانضباط وتحسين مستوى النظافة العامة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية رافقه فيها الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، ويسري سند مدير إدارة المواقف، إلى جانب مسئولي المتابعة الميدانية وشرطة المرافق.

رفع كافة أشكال الإشغالات 

وخلال الجولة، ترأس المحافظ حملة مكبرة استهدفت شارع المكتبات ومحيط مجمع مواقف الأزهر، حيث تم رفع كافة أشكال الإشغالات التي شملت والفروشات والتند والكراسي الخاصة بالمقاهي والكافتيريات، والتي كانت تتسبب في اختناقات مرورية وتعوق حركة السير، والاشغالات بمحيط منزل كوبري فيصل ومدخل الموقف، وقد أعقب ذلك تنفيذ أعمال نظافة لرفع مخلفات الإشغالات.

إعادة تخطيط المنطقة بشكل حضاري

وأكد المحافظ أن المحافظة تدرس حاليًا إزالة مبنى مقام على مساحة 226 مترًا مربعًا بمدخل موقف الأزهر، تمهيدًا لإعادة تخطيط المنطقة بشكل حضاري يسهم في تحسين الحركة المرورية وتنظيم الدخول والخروج، مشددًا على عدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، مع تكثيف الحملات اليومية وتطبيق نظام نوباتجيات على مدار الساعة لضمان المتابعة المستمرة.

إزالة تعديات المحال التجارية وفروشات الباعة

وامتدت الحملة إلى مدخل منطقة الوليدية، وتحديدًا أمام سور جامعة الأزهر، حيث تم إزالة تعديات المحال التجارية وفروشات الباعة، بالتوازي مع رفع مخلفاتهم والقمامة الناتجة عن أنشطة الفرز العشوائي (الفريزة)، والتي تسببت في تشويه المظهر العام وانتشار المخلفات بالمنطقة، كما تم الدفع بمعدات النظافة لرفع التراكمات بالكامل، خاصة بالمدخل المواجه لكوبري قناطر أسيوط الجديدة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات الحالية تعتمد على محورين متكاملين، الأول إزالة الإشغالات بشكل حاسم، والثاني تنظيف المواقع فورًا بعد الإزالة، لمنع عودة التراكمات أو استغلالها مرة أخرى، مؤكدًا استمرار تلك الحملات بمختلف الأحياء والمراكز بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين ومناقشة مطالبهم، خاصة ما يتعلق بملفي الإشغالات ومواقف السيارات، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي ممارسات غير قانونية، لافتًا إلى أن الحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري مسؤولية مشتركة.

وعلى هامش الحملة، تم تحرير عدد من المحاضر البيئية ضد مخالفين لقيامهم بفرز القمامة في الشوارع وإلقائها خارج الحاويات، في إطار إجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة، وضمان الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتحقيق الانضباط بالشكل الذي يليق بمدينة أسيوط.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرارات غلق المدارس.. هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟

هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟.. بيان عاجل من مجلس الوزراء

أسعار الدواجن

انخفضت 30 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

صورة من موقع الهجوم

إصابات وأضرار جسيمة في كفر قاسم وسط إسرائيل جراء سقوط صاروخ انشطاري

عودة التوقيت الصيفي 2026 في مصر.. الموعد الرسمي وتفاصيل التطبيق

عودة التوقيت الصيفي 2026 في مصر.. الموعد الرسمي وتفاصيل التطبيق

الدواجن

الكيلو بـ78 جنيه.. تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق| تفاصيل

الهيئة العامة للارصاد الجوية

رياح قوية والأمطار مستمرة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

حالة الطقس غدًا الخميس.. عاصفة رعدية وانخفاض تدريجي في الأمطار

حالة الطقس غدًا الخميس.. تحسن نسبي وانخفاض تدريجي في الأمطار

عفاف الهلاوي

ماما عفاف الهلاوي لصدى البلد: برنامج سينما الأطفال وقف بعد ارتدائي الحجاب.. «صفوت الشريف قاللي ممنوع على الشاشة»

ترشيحاتنا

رابطة العالم الإسلامي ترحب بإدانة مجلس حقوق الإنسان للعدوان الإيراني

وصول مليوني برميل من نفط الإمارات إلى كوريا الجنوبية

ارشيفي

التلفزيون الإيراني يعلن إطلاق صواريخ جديدة باتجاه الأراضي المحتلة

بالصور

لدايت صحى..طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر

مع موجة البرد ..مشروب لتقوية المناعة وتهدئة الحساسية

مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية
مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية
مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية

بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال

بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال
بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال
بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال

وجبات خفيفة.. 7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم
7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم
7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد