وزيرات بدرجة مقاتلات.. الهجرة تستعرض نجاحات سيدات الحكومة المصرية

سلط العدد الثالث من مجلة وزارة الهجرة "مصر معاك" الضوء على أبرز جهود وزيرات الحكومة المصرية تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة، حيث يوجد فى الحكومة 8 سيدات يتولين حقائب وزارية مهمة.



ملايين المصريين في شتى أنحاء العالم، كانوا بحاجة لمن يتفهم مشكلاتهم وقضاياهم، وهنا كانت رحلات وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم المكوكية إلى العديد من دول العالم من السودان والأردن والكويت إلى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وغيرهم من دول العالم لتحل مشكلات المصريين بالخارج، ولتمدّ جسور التواصل بينهم وبين الوطن.



3 أعوام نجحت مكرم خلالها في توفير العملة الصعبة بإطلاق شهادة بلادي الدولارية، وفتحت الباب أمام المصريين بالخارج على اختلاف طبقاتهم لخدمة الوطن؛ فشارك أطباؤنا بالخارج في علاج وإجراء العمليات الجراحية لغير القادرين، لم يغب عن الدبلوماسية أولا والوزيرة ثانيًا أهمية الانفتاح على تجارب الدول الصديقة، فجاء إحياء الجذور بين مصر وقبرص واليونان .





وتتعاون وزارتا الهجرة والاستثمار لتنظيم النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، والذي أطلقته وزارة الهجرة ديسمبر 2016، ويأتى تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار"، لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية وإشراك المصريين في الخارج في الفرص الاستثمارية الموجودة في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بعد النجاح في الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي، وإطلاق وزارة الاستثمار للعديد من المشروعات الاستثمارية.





ونجحت وزارة التضامن في العديد من الحملات التي أطلقتها، ومن أبرزها حملة "تكافل وكرامة" لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بجهود كبيرة للترويج لمنتجات الأسر المنتجة، وتنظيم معارض لهم بما يضمن وصولها إلى أكبر عدد من الجمهور وآخرها معرض ديارنا للأسر المنتجة، والذي شاركت السفيرة نبيلة مكرم في افتتاحه يناير 2019، بحضور 70 شابا وشابة من أبناء المصريين بالخارج؛ لدعم سيدات قرية الروضة وأسوان.



وتعد الدكتورة هالة السعيد مهندس مشروع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والذي رسمت به ملامح الرؤية المستقبلية في العديد من الجوانب لتحقيق نهضة مستقبلية على أسس علمية. وفي إطار التعاون مع وزارة الهجرة، شهد مطلع عام 2019 بروتوكول تعاون بين الوزارتين؛ للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بتدريب الشباب ورفع الوعي في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وذلك بتوفير فرص عمل للشباب، ورفع الكفاءة لأصحاب الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال لدعم شباب وفتيات الأسر في المحافظات المستهدفة.





واقتحمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وسط عدد من القضايا المهمة منها قضايا المناخ ومقاومة مخاطر الفيضان والجفاف، ونقص الموارد المائية، والغطاء النباتي، والتصحر، وغيرهم.





وحققت وزارة الصحة نجاحا في ملفات كثيرة، من أبرزها حملة «100 مليون صحة»، حيث أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، منذ أيام إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة" في 7 محافظات، بعدما انتهت المرحلتان السابقتان من المبادرة الرئاسية في 20 محافظة، حيث تم الانتهاء من فحص 30 مليون و852 ألف مواطن فيها، سجلت المرحلة الأولى 13 مليون و100 ألف مواطن، وسجلت المرحلة الثانية 17 مليون و750 ألف مواطن.



وتعاونت وزارتا الهجرة والصحة للاستفادة من خبرات الأطباء المصريين بالخارج، سواء خلال زيارات دورية للكشف وإجراء عمليات جراحية بالوطن أو دعوة زملاء لهم لتلقي التدريب بالخارج، وآخرها تطوع عدد من الأطباء بالخارج ضمن حملة «عينك في عنينا».



وتولت الدكتورة رانيا المشاط وزارة السياحة في وقت تواجه مصر فيه حملات لمحاربة هذا القطاع الحيوي الهام؛ باعتباره واحد من أهم مصادر الدخل القومي. ونجحت المشاط في الترويج لمصر في العديد من الفعاليات، وعملت على تقوية الروابط السياحية بين مصر واليونان وقبرص، حيث نظمت أول اجتماع قمة سياحية بين وزراء السياحة في مصر وقبرص واليونان، بفعاليات بورصة برلين للسياحة للترويج للمعالم المصرية، كما نجحت في إجراء انتخابات للغرف التجارية ليعد نقطة البداية لإطلاق قانون السياحة، وذلك لتحديث القانون الحالي والذي يُعمَل به منذ عام 1960.



وساهمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة وهى فنانة في المقام الأول، كثيرًا في ازدهار الحركة الثقافية في مصر، ومن أبرزها إخراج معرض القاهرة الدوليّ للكتاب في أبهى صوره، بجانب العديد من المؤتمرات والفعاليات التي جذبت الكثيرين لمصر.



وتحرص وزارة الثقافة على استقبال مسرح دار الأوبرا المصرية بثًا مباشرًا بتقنية HD للعرض الأوبرالي "عايدة" للموسيقار الإيطالي "فيردي"، الذي يقدم على مسرح المتروبوليتان أوبرا بنيويورك، بالتزامن مع ذكرى الاحتفالات المصرية بنصر السادس من أكتوبر، حيث يستقبل المسرح أمسية فنية تشهد غناء الكورال الشهير "المجد لمصر" في أضخم إنتاج في تاريخ العمل الأوبرالي.

