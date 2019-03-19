عماد النحاس يعلن قائمة المقاولون العرب لمواجهة الزمالك بالدوري

أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن قائمة مكونة من 20 لاعبًا استعدادًا لمواجهة الزمالك، غدًا الأربعاء بالدوري الممتاز.



ويلتقي المقاولون مع الزمالك مساء الأربعاء في إطار مباريات الجولة 26 من الدوري الممتاز، على ملعب بتروسبورت.



وتشهد القائمة غياب طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة، إلى جانب يوسف الجوهري المنضم إلى قائمة منتخب مصر الأولمبي خلال معسكره المقام حاليًا في إسبانيا.



وتضم القائمة كلا من :



محمود أبو السعود وحسن شاهين، وأمير عابد ومحمد سمير وإبراهيم صلاح ومحمد طلعت وفادي نجاح وحسن الشامي وكريم مصطفى ومحمد سوستة ومحمد مجلي وأحمد الشيمي وفاروقا نورالدين وسيف الجزيري وعبدالوهاب اسماعيل ولويس ادوارد واحمد علي كامل وعبدالرحمن خالد جبنة وإسلام فؤاد.