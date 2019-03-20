تكريم محمد صبحى بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

كرمت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الفنان محمد صبحي كضيف شرف للدورة الثامنة التي تقام حاليا والتي تستمر حتى 21 مارس الجاري.



ومنح السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، الفنان محمد صبحي، درع "الأقصر للسينما الإفريقية"، بالإضافة إلى عرض فيلمه " هنا القاهرة ".



وعقب التكريم؛ عقدت إدارة المهرجان ندوة حول الكوميديا في السينما، واحتفاءً بالفيلم الكوميدي، بحضور الفنان محمد صبحي، والمخرج عمر عبد العزيز، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، ود. خالد عبد الجليل رئيس المركز القومي للسينما الذى ادار الندوة وتحدث عن الكوميديا وصناع البهجة ومنهم الفنان محمد صبحى والمخرج عمر عبد العزيز .



