تونس تستعد لتدريس التربية الجنسية.. ومواقع التواصل الاجتماعي تشتعل

أعلن وزير التربية التونسي، حاتم بن سالم، عن خطط رسمية لاعتماد التربية الجنسية في مناهج التعليم، وذلك بهدف توعية الطلبة والحد من ظاهرة التحرش والاعتداءات الجنسية التي تستهدفهم، وهو ما تسبب في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.



وانقسم التونسيون بين مُؤيد ومعارض لمقترح إضافة التربية الجنسية كمادة أساسية في المناهج التعليمية، بسبب تفاقم ظاهرة التحرش بطلاب المدارس مؤخرًا، وبين من رفض بشدة إدراج هذه المادة في مناهج التدريس، معتمدًا على الهوية العربية الإسلامية لتونس، كحجة لإسقاط هذا المقترح.



وقال بن سالم إن وزارة التربية بصدد التنسيق مع وزارة الصحة للنظر في كيفية تدريس مادة التربية الجنسية لطلاب المدارس الابتدائية، وفق ما نقلته وسائل الإعلام التونسية.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريح الوزير بشكل فوري، بينما أعلنت القيادية في حزب نداء تونس، فاطمة حطاب، مساندتها المطلقة لتصريح الوزير التونسي.





