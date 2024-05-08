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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الشرقية : تنفيذ حلول عاجلة للمناطق الساخنة ضعيفة الضخ

صدى البلد

تفقد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عدد من المحطات بفرع مشتول السوق في إطار جولاته التفقدية للاطمئنان على حسن سير العمل بكافة المواقع الخدمية للشركة.

استهل كمال جولته التفقدية بزيارة لمحطة مياه مشتول السوق الجديدة وتفقد سير العمل بالمحطة بداية من مآخذ المحطة ومرورا بعنابر التشغيل المختلفة والوقوف على اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية بجميع مواقع العمل داخل المحطة.

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كما تفقد  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ، خلال الزيارة محطة مياه المنير  للوقوف علي مدي جاهزية المحطات ومتابعة الحالة الفنية وسير العمل بها.

مؤكدا خلال لقائه بالعاملين بالمحطات علي مواصلة الاهتمام بجودة مياه الشرب المنتجة، بمختلف مراحل الإنتاج، والاهتمام بخطط الغسيل والصيانة الدورية للشبكات والصيانة الدورية للمحابس، وسرعة تنفيذ حلول عاجلة للمناطق الساخنة التي تعانى ضعف المياه للوصول لأعلي معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن.

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الخدمات المقدمة للمواطن السلامة والصحة المهنية الشرب والصرف الشرب والصرف الصحى الشرقية الصرف الصحى المنطقة الصناعية

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