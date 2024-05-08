باحث : الجرائم الإسرائيلية في غزة تستلزم تدخلًا دوليًا لوقفها

أكد محمد فوزي، باحث بالمركز المصري للفكر، أن الحديث عن ضرورة تدخل المجتمع الدولي في اللحظة الراهنة يرتبط بالسياقات الحالية داخل قطاع غزة.

مشيرًا إلى وجود سياق يغلب عليه ممارسة دولة الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الضغوط القصوى بحق الشعب الفلسطيني وسكان القطاع من المدنيين، وليس الفصائل الفلسطينية.

وأوضح «فوزي»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال يفرض أحزمة نارية على مناطق كاملة داخل القطاع، وأوقف إطلاق المساعدات الإنسانية ودمر البنية التحتية للقطاع بشكل كامل، لافتًا إلى أنه نفذ عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية ضد مدينة يسكنها نحو 1.2 ألف نازح، وهي جرائم وتصعيد نوعي يقتضي تدخل دولي واضح ومباشر وحاسم في هذه اللحظات.

التدخل الدولى

وأشار إلى أن التدخل الدولي الآن لوقف جرائم الاحتلال في قطاع غزة، له أشكال عديدة، من خلال ضغوط أمريكية وتضغط على إسرائيل من أجل أن يكون هناك مرونة وإنجاز هدنة إنسانية تمتد لفترات طويلة، ويمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتوقف عن استخدام حق الفيتو ضد أي مشاريع قوانين تدين إسرائيل وتدفع لاتجاه محاسبتها على هذه الجرائم والتي تمثل حرب وفصل عنصري بحق الشعب الفلسطيني.

https://www.youtube.com/watch?v=1gFrNbqvIAk&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9