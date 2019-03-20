الصحة الفلسطينية: شهيد ومصابان برصاص الاحتلال في شمال رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن وإصابة 2 آخرين في بلدة عبوين، شمال مدينة رام الله.





وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية مساء الثلاثاء، وحاصرت أحد المنازل فيها، بعد أن قطعت الكهرباء عنها، وطالبت عبر مكبرات الصوت شخصا زعمت أنه يتحصن في المنزل بتسليم نفسه.





وأضاف شهود العيان أن عملية الاقتحام سبقها تسلل وحدة "مستعربين" الى القرية، إلا ان الأهالي كشفوا أمرها، ما تسبب باندلاع مواجهات عنيفة في البلدة، أسفرت عن إصابة مواطنين بشظايا في الرقبة والساق، واعتقال آخرين.



