بث مباشر.. قرعة دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

حرصًا من صدى البلد على تقديم خدمة مميزه لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لتحديد مواجهات دور الـ 8 ونصف النهائي في مقر الاتحاد الافريقي بالقاهرة.



وتأهل الأهلي لربع نهائي دوري ابطال افريقيا بجانب سيمبا التنزاني، ومازيمبي الكونغولي وشباب قسنطينة الجزائري والترجي التونسي وحوريا كوناكري والوداد المغربي وصن داونز جنوبي الأفريقي.



بينما تأهل الزمالك لربع نهائي الكونفيدرالية بجانب نهضة بركان والصفاقسي التونسي والهلال السوداني وحسني أكادير المغربي والنجم الساحلي ونكانا وجورماهيا.



ومن المقرر ان تبدأ مراسم سحب القرعة في تمام الساعة السابعة وسط حضور ممثل من كل فريق من الفرق التي صعدت إلى دور الـ8،على ان تذاع فعاليات القرعة عبر قناة "BEIN SPORTS NEWS HD" المفتوحة بالإضافة إلى "ONSPORT 2" التي أعلنت بالأمس حصولها على حقوق البث.







