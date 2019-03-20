سانا: الجماعات الإرهابية تواصل خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد في سوريا

استهدفت الجماعات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب جنوبي سوريا، بعدد من القذائف الصاروخية منازل الأهالي في بلدة الرصيف التابعة لناحية قلعة المضيق في منطقة السقيلبية بالريف الشمالي، واستمرت في خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد، كما اعتدت بالقذائف الصاروخية على بلدة الرصيف بريف حماة الشمالي.



وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الاعتداءات الإرهابية تسببت في أضرار مادية في بعض المنازل والممتلكات دون وقوع إصابات بين المواطنين.



وأشارت الوكالة إلى أن وحدات الجيش السوري العاملة بالريف الشمالي ردت على مصادر إطلاق القذائف ودمرت خلالها عددًا من منصات الإطلاق وأوقعت في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين.



وتواصل التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الجنوبي وعدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.

