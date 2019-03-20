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اقتصاد

بروتوكول تعاون بين اتحاد الغرف وبنك مصر لتطوير التجارة الداخلية

الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:22 م
بنك مصر
بنك مصر
أ ش أ
وقع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، "بروتوكول تعاون" مع محمد الإتربى رئيس بنك مصر، لإطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة، للوصول إلى منظومة اقتصادية حديثة أكثر تنافسية قائمة على القيمة المضافة.

وصرح الوكيل ، بأن "بروتوكول التعاون" يتيح تحديث وتنمية التجارة الداخلية، وتطوير أنظمتها ، وزيادة التنافس بين الشركات المصرية من أعضاء الاتحاد العام والعاملة في القطاع التجاري والصناعي والخدمي على اختلاف أحجامها وتوزيعها الجغرافي، بجميع محافظات مصر ، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة منها ، في إطار استراتيجية الاتحاد لزيادة صادرات الشركات المصرية من أعضائه.

وأضاف أنه سيتم التوفير اللازم لأعضاء الاتحاد ، الراغبين في الحصول على تمويل من البنك ، وفقا للضوابط والشروط المطبقة من قبل البنك، مؤكدا مساندة المشروعات "الابتكارية " للشركات الناشئة ، والشركات صاحبة القيمة المضافة، من أعضاء الاتحاد العام والعاملة في مجالات التجارة، والصناعة، والخدمات بصورة عامة، وفي مجال تكنولوجيا المعلومات بصورة خاصة.

وأوضح أنه من خلال "البروتوكول " سيتم التوعية بأهمية الشمول المالي والمدفوعات الرقمية للشركات الرقمية من أعضاء الاتحاد والعاملة في المجال التجاري، والصناعي والخدمي، على اختلاف أحجامها ، وتوزيعها الجغرافي بجميع المحافظات .

ولفت إلى أنه سيتم تأهيل الكوادر البشرية اللازمة لإدارة الشركات المصرية من منتسبي الاتحاد العام، وخاصة من الشباب للتعامل مع المستجدات والتحديات الخاصة، بالشمول المالي والمدفوعات الرقمية.

وأوضح أنه وفقا "للبروتوكول " سيتم "ميكنة " الشركات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد العام، والتي تعمل في مجال البيع بالتجزئة، عن طريق منح قروض متناهية الصغر من بنك مصر إلى تلك الشركات لإتمام عملية "الميكنة ".

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