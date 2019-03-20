رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى،رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومةالأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء.





ويناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفةوالمشروعات الجاري تنفيذها حاليا،كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنيةالمحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تمضخها لإقامة هذه المشروعات.









كما يناقش الاجتماع توصيات ملتقي الشباب العربي الافريقي التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الملتقي الذي انعقد في محافظة أسوان.





ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفيرخدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.



