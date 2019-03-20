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فن

أبو حفيظة على صورة لـ محمد سامى: اللمسات النهائية لـ الأوضة الضلمة الصغيرة

الأربعاء 20/مارس/2019 - 05:46 م
أكرم حسنى
أكرم حسنى
أحمد إبراهيم
نشر الفنان اكرم حسنى صورة من التحضيرات النهائية لفيلمه الجديد "الاوضة الضلمة الصغيرة" حيث يبدأ التصوير خلال الايام القليلة المقبلة تمهيدا لعرضه فى عيد الفطر المقبل.

وعلق أكرم على صورة مع المخرج محمد سامى قائلا : "اللمسات النهائية لفيلم "الاوضة الضلمة الصغيرة" قبل التصوير .. فكرة وإخراج محمد سامي وتأليف كريم حسن بشير وانتاج وليد منصور .. ونتشرف تكون نجمة الفيلم الفنانة الجميلة نور .. دعواتكم".

يذكر ان اخر اعمال الفنان اكرم حسنى كان فيلم "البدلة" مع الفنان تامر حسنى وأمينة خليل واخراج محمد سامى أيضا.
أبو حفيظة على صورة لـ محمد سامى: اللمسات النهائية لـ الأوضة الضلمة الصغيرة

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