مانشستر سيتي يقترب من خطف هدف برشلونة

اقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من التعاقد مع ساؤول نيجيز لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وذكرت شبكة"ESPN" الأمريكية، أن مانشستر سيتي اقترب من التعاقد مع ساؤول نيجيز، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مقابل 80 مليون يورو.



ويتنافس على ضم ساؤول العديد من الأندية الأوروبية، خلال الفترة الأخيرة، أبرزهم نادي برشلونة الإسباني.



وشارك ساول مع أتلتيكو مدريد في 23 مباراة، في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.