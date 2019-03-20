أحمد علي يدرك التعادل للمقاولون أمام الزمالك من ركلة جزاء.. فيديو

تعادل أحمد على لفريق المقاولون العرب فى مرمى الزمالك فى الدقيقة 79 من ركلة جزاء فى المباراة المقامة حاليا ضمن الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



تعرض حمدي النقاز الى الإصابة مع بداية الشوط الثاني واضطر مدرب الزمالك الى تبديله والدفع باللاعب حازم إمام وكاد لاعب المقاولون العرب أن يستغل خطأ دفاعى داخل منطقة الجزاء.



ونجح عبدالوهاب اسماعيل فى الدقيقة 51 فى تسجيل هدف التعادل فى مرمى محمود جنش حارس الزمالك بعدما سدد الكرة وفشل حالرس الأبيض فى إبعادها.



واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح أحمد سيد زيزو بداعى عرقلته داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 60 سددها في الشباك محمود علاء بالدقيقة 63 وتصدى لها محمود أبوالسعود حارس المرمى لترتد ليسكنها طارق حامد ويضيف ثانى أهداف الفارس الأبيض.



ونجح محمود أبوالسعود حارس الذئاب فى التصدي لهجمة خطيرة للزمالك وتصدى فى الدقيقة 77 محمود جنش تسديدة رأسية قوية سددها أحمد على ويمنع الذئاب من إدراك التعادل.



وفى الدقيقة 78 احتسب محمد الحنفى ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب بعدما تسبب محمود الونش فى سقوط لاعب الذئاب سددها أحمد على فى الشباك معلنا هدف التعادل بالدقيقة 79.