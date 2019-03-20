ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تكريم سميرة سعيد وهالة صدقى وسحر رامى فى المركز الكاثوليكى

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:25 م
صدى البلد
سمر سعد
كرم المركز الكاثوليكى الفنانة سميرة سعيد والفنانة هالة صدقى وسحر رامى وفاطمة عيد واشرف زكى وعايدة كامل وعددا كبيرا من الفنانين فى يوم العطاء او يوم عيد الام وقام الاب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى بتسليم دروع التكريم للمكرمين.

وشهدت الاحتفالية تكريم بعض رموز الفن والمجتمع والإعلام الذين لهم دور بنَّاء في خدمة المجتمع المصري، منهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، د. مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة .

يذكر ان المركز الكاثوليكى يحتفل كل عام فى نفس الموعد بعيد العطاء ويكرم ابرز السيدات اللاتى اثرن فى المجتمع المصرى والعربى

ترشيحاتنا

شاهد.. الجماهير تمنع خروج حكام مباراة الزمالك والمقاولون من الملعب

الجيش الإيراني يحرج أردوغان بشكل غير مسبوق

بالأرقام.. عماد النحاس عقدة الزمالك للمرة الرابعة في تاريخه

فهد العتيبي يوجه رسالة لـ ميدو بعد إقالته من تدريب الوحدة: يا عالمي

أحمد موسى: يجب الموافقة على مد فترة رئيس الجمهورية للنهوض بالدولة

الأهلي يحقق العلامة الكاملة ويتأهل إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة

قرعة دورى أبطال افريقيا ..المرشحون للأهلى طريقه للقب..بشرى خير مع صن داونز .. وبطل الجزائر يرسم الظهور الأول

بسبب طلب إجازة.. شيخ معهد أزهري بالإسماعيلية يصيب عاملا بـ 30 غرزة في وجهه

قبل قرعة ربع نهائى الكونفيدرالية..الزمالك كعبه عالي على نكانا الزامبي

يخطط لزيارة مصر بعدما أصبح مليونيرًا في دقيقة واحدة..رحلة جودشايلد للثروة..صور

العروس.. هانم في الكوشة زمان.. وراقصة الفرح الآن | نوستالجيا

مشوار ناري للأهلي في طريقه لحصد النجمة التاسعة للأميرة السمراء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

محافظ القاهرة يقبل رأس الأم المثالية من ذوي القدرات الخاصة..شاهد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

فيديو

أستاذ علم اجتماع يكشف سبب زيادة معدلات الطلاق في مصر.. فيديو
عبد المحسن سلامة: شبه توافق على مجمل التعديلات الدستورية في الحوار المجتمعي.. فيديو
شاهد.. وفاء عامر ونجلها يطرحان أغنية أشبع منها بمناسبة عيد الأم
ياسمين الخطيب لـ تامر أمين: جبت هدية لحماتك.. والأخير: يارب تنسى.. فيديو
فيفي عبده تكشف تفاصيل مرضها الغامض.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟