تكريم سميرة سعيد وهالة صدقى وسحر رامى فى المركز الكاثوليكى

كرم المركز الكاثوليكى الفنانة سميرة سعيد والفنانة هالة صدقى وسحر رامى وفاطمة عيد واشرف زكى وعايدة كامل وعددا كبيرا من الفنانين فى يوم العطاء او يوم عيد الام وقام الاب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى بتسليم دروع التكريم للمكرمين.



وشهدت الاحتفالية تكريم بعض رموز الفن والمجتمع والإعلام الذين لهم دور بنَّاء في خدمة المجتمع المصري، منهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، د. مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة .



يذكر ان المركز الكاثوليكى يحتفل كل عام فى نفس الموعد بعيد العطاء ويكرم ابرز السيدات اللاتى اثرن فى المجتمع المصرى والعربى