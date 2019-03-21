سميرة سعيد وهالة صدقي ومنى عبد الغني في يوم العطاء بالمركز الكاثوليكي ..صور

كرم المركز الكاثوليكى برئاسة الأب بطرس دانيال، الفنانة سميرة سعيد، والفنانة هالة صدقى، وسحر رامى، وفاطمة عيد، وأشرف زكى، وعايدة كامل، وعددًا كبيرًا من الفنانين فى يوم العطاء أو يوم عيد الأم، وقام الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى بتسليم دروع التكريم للمكرمين.





وشهدت الاحتفالية، تكريم بعض رموز الفن والمجتمع والإعلام الذين لهم دور بنَّاءً في خدمة المجتمع المصري، منهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتى لم تحضر التكريم نظرا لسفرها إلى نيوزيلاندا للاطمئنان على الجالية المصرية بعد ما تعرضت له من أصابات فى الحادث الاخير هناك، كما كرم المركز د. مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة.



