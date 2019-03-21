عزمي مجاهد: الرئيس يدرك القيمة الحقيقية لأمهات المقاتلين والشهداء ..فيديو

قال عزمي مجاهد، إن تكريم الرئيس السيسي للأمهات في عيد الأم ملحمة وفاء، ووطنية، ولن تغيب عن أذهان المصريين لحظة واحدة.





وأضاف "مجاهد"، في برنامجه عبر فضائية "الرافدين+"، أن الرئيس ابن بار يُدرك القيمة الحقيقية لأمهات المقاتلين والشهداء، مستطردًا: "من يركز في وجوه أمهات الشهداء يرى عظمة المرأة المصرية".





وتابع: "آلام المرأة المصرية أثناء تكريمها تحولت لسعادة وفرح، فالرئيس السيسي وضعها على رأسه كالتاج، رسالة لكل نساء الوطن أنه بدونهن البلد ستقع، وبدون تربية الأبناء على حب الوطن، لن نجد حائط صد يدافع عن البلد".