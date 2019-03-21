ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عزمي مجاهد: الرئيس يدرك القيمة الحقيقية لأمهات المقاتلين والشهداء ..فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 12:50 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد القاضي
قال عزمي مجاهد، إن تكريم الرئيس السيسي للأمهات في عيد الأم ملحمة وفاء، ووطنية، ولن تغيب عن أذهان المصريين لحظة واحدة.

وأضاف "مجاهد"، في برنامجه عبر فضائية "الرافدين+"، أن الرئيس ابن بار يُدرك القيمة الحقيقية لأمهات المقاتلين والشهداء، مستطردًا: "من يركز في وجوه أمهات الشهداء يرى عظمة المرأة المصرية".

وتابع: "آلام المرأة المصرية أثناء تكريمها تحولت لسعادة وفرح، فالرئيس السيسي وضعها على رأسه كالتاج، رسالة لكل نساء الوطن أنه بدونهن البلد ستقع، وبدون تربية الأبناء على حب الوطن، لن نجد حائط صد يدافع عن البلد".

ترشيحاتنا

مشوار ناري للأهلي في طريقه لحصد النجمة التاسعة للأميرة السمراء.. فيديو

لاعبان من الزمالك مهددان بالغياب عن مواجهة الأهلى فى القمة 117

بشرى سارة من السكك الحديدية لـ المرضى وكبار السن.. فيديو

فيسبوك يطلق ميزة جديدة.. حدث ماسنجر على هاتفك المحمول فورا

سوق السيارات المستعملة.. أسعار أوبترا بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

عزمي مجاهد يدافع عن ميدو بعد إقالته من الوحدة السعودى.. فيديو

يورجن كلوب ينصح محمد صلاح بالسير على خطى سايدو ماني

إندونيسيا... جلد رجال ونساء في ساحة عامة بتهمة الاختلاط.. صور

أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 20-3-2019 .. تعادل مثير ومواجهة نارية

سميرة عبد العزيز لـ صدى البلد: أوافق على العمل مع محمد رمضان بشرطين

ندى بسيوني توجه رسالة لـ محمود أبو السعود بعد تألقه أمام الزمالك

أستاذ علم اجتماع يكشف سبب زيادة معدلات الطلاق في مصر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

محافظ القاهرة يقبل رأس الأم المثالية من ذوي القدرات الخاصة..شاهد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

فيديو

هيكل: مصر حجبت مواقع تحرض على الإرهاب.. وتكاتف العالم يعزز مواجهته ..فيديو
الحكومة تتوعد الموظفين بقانون جديد لتحليل المخدرات.. فيديو
مصطفى الفقي: التعصب والعنصرية قتلا الرئيس الأمريكي كنيدي..فيديو
زكي فطين عبد الوهاب يكشف حقيقة تجسس ليلى مراد لصالح إسرائيل.. فيديو
مصطفى الفقي: هناك فارق بين اليمين المتطرف والإسلاموفوبيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟