التعادل السلبي يحسم مباراة ألمانيا وصربيا استعدادا لتصفيات يورو 2020

حسم التعادل الإيجابي لقاء منتخبي ألمانيا وصربيا، في المباراة الدولية الودية استعدادًا لتصفيات يورو 2020.



وباغت لوكا يوفيتش مهاجم المنتخب الصربي نظيره المنتخب الألماني، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 12 بعد غياب الرقابة الدفاعية من قبل المنتخب الألماني ، لتصل له كرة عرضية يسددها برأسه معلنًا عن الهدف الأول للصرب.



وحاول المنتخب الألماني على استحياء تسجيل هدف التعادل ، وكان قريبًا من ذلك في الدقيقة 36 عن طريق مهاجمه تيمو فيرنر ، لكنه أخطأ طريق المرمى ، لينتهي الشوط بتقدم منتخب صربيا بهدف نظيف.



وفي الشوط الثاني، أحرز ليون غوريتسكا هدف التعادل للماكينات الألمانية لينقذ منتخبه من الخسارة.



يذكر أن المنتخب الألماني ودع بطولة كأس العالم الأخيرة بروسيا 2018 من الدور الأول في أسوأ مشاركات منتخب الماكينات في البطولة.