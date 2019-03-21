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حوادث

الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم

الخميس 21/مارس/2019 - 01:33 م
الداخلية تفرج عن
الداخلية تفرج عن ٧٠ غارمة اليوم بمناسبة عيد الام
مصطفى الرماح
أعلن اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية للسجون عن الإفراج عن ۷۰ من نزيلات السجون الغارمات، بعد سداد مديوناتهن بتمويل من صندوق تحيا مصر بمناسبة بعيد الأم لعام ۲۰۱۹، على نحو يبرز أهمية مبادرة الرئيس ويجسد تنامي أطر التكافل الاجتماعي بين المصريين.

وأضاف مساعد الوزير خلال الاحتفالية التى أقامها قطاع الشحون بتلك المناسبة أن الإفراج عن النزيلات سيتم اليوم، وذلك استمرارا للجهود المبذولة تفعيلاً لمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية - سجون بلا غارمين أو غارمات – وتنفيذا للتوجيهات المستديمة للواء محمود توفيق - وزير الداخلية - باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنفيذية للإفراج عن الغارمات المودعات بالسجون باعتبارهن جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع بما يتيح رعايتهن واحتوائهن وتأهيلهن بما يحول دون عودتهن لمدارك الجريمة.

الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم
الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم

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