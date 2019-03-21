سميرة عبد العزيز تكشف عن طقوس احتفالها بعيد الأم

أكدت الفنانة سميرة عبد العزيز أنها تحتفل بعيد الأم وسط أسرتها، مؤكدة أنها فى مثل هذا اليوم من كل عام تجتمع مع أبنائها وأحفادها داخل منزلها.



وأضافت "عبد العزيز" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أن أحفادها عادة ما يطلبون منها طهى بعض الأكلات فى مثل هذا اليوم، إلا أن هذا العام طلبوا منها عدم بذل أى مجهود للاستمتاع بالجلوس معهم".



يذكر أن الفنانة سميرة عبد العزيز تواصل حاليًا عرض مسرحيتها الجديدة "خيبتنا"، والذى يقوم ببطولتها الفنان محمد صبحى.