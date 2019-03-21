بعد طرح ألبوم أيام .. تامر عاشور يتصدر تويتر

أصبح اسم الفنان تامر عاشور واسم ألبومه "أيام"، تريند على موقع تويتر، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".



بدأ عاشور في تمام الساعة الرايعة بطرح أغنية "حبيبي أنت حبيبي" عبر "يوتيوب" وهي من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع النابلسي ، ثم طرح أغنية " ماشوفناش خير" وهي من كلمات عمرو يحيي، وألحان تامر عاشور، وتوزيع النابلسي.



وأطلق تامر، الأغنية الثالثة من الألبوم تحت عنوان "من غير ما احكيلك" من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد النادي، وتوزيع النابلسي. والأغنية الرابعة وهي "قولوله سماح" من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع إلهامي دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة، ثم فيديو كليب أغنية "ده حكاية" وباقي أغاني الألبوم.



جدير بالذكر أن ألبوم تامر عاشور "أيام"، من إنتاج شركة all about arts ويضم 12 أغنية كالآتي:



1 - "أيام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع النابلسي.



2 - "حبيبي أنت حبيبي" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع النابلسي.



3 - "مشوفناش خير" من كلمات عمرو يحيي، وألحان تامر عاشور، وتوزيع النابلسي.



4 - "من غير ما أحكيلك" من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد النادي، وتوزيع النابلسي.



5 - " قولوله سماح" من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع إلهامي دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة.



6 - "ده حكايه" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع النابلسي.



7 - " متختلفيش" من كلمات عمرو يحيي، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أسر عاشور.



8 - "في بالي" من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أماديو.



9 - "بقالي زمان" من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف، وتوزيع النابلسي.



10- " سلام" من كلمات محمد رفاعي، وألحان محمد يحيي، وتوزيع النابلسي.



11 - "مره" من كلمات تامر حسين، وألحان شادي حسن، وتوزيع أحمد وجيه.



12 - "خلصانة" من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع النابلسي.