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محافظات

فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة بمدينة قنا.. غدا السبت

الجمعة 22/مارس/2019 - 01:35 ص
محافظة قنا
محافظة قنا
يوسف رجب
أعلنت هندسة  كهرباء قنا شرق، فى بيان لها اليوم الجمعة، عن فصل التيار الكهربائي، عن ١٣ منطقة بمدينة قنا، صباح غدًا السبت الموافق ٢٣ مارس.

و أوضح البيان، بأن المناطق التي سوف يتم قطع التيار الكهربائي عنها تشمل" نجع السيد -كهرباء الريف - أرض حشمت  - منطقة السنترال - المعنا  - مشروعات الأمن الغذائي - الحاكم العسكرى- طريق مصر أسوان الزراعي- الست دميانه - شارع الشيخ محسن - النحال - مصنع المكرونه - عزبة البوصة".

و أشار البيان، إلى أن فصل التيار الكهربائي يستمر لمدة 3 ساعات من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا، على أن يتم إعادة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة.

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