رئيس نادي دمنهور: فوجئت بالمراهنة على مباراة الفريق أمام طنطا على موقع متخصص.. فيديو

قال إيهاب عبد الله، رئيس نادي دمنهور، إن هناك شبهات حول مباراة فريقه أمام طنطا بسبب الرهان على مباراة الفريق.

وأضاف عبد الله خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه فوجئ بالمراهنة على نتيجة مباراة فريقه أمام طنطا قبل بدايتها والتي انتهت بالفعل 1- صفر.



وأشار إيهاب عبد الله، رئيس نادي دمنهور إلى أن الفريق تعرض للظلم في مباراة طنطا، بعد علاج لاعب داخل المباراة لمدة 9 دقائق والفريق المنافس يسجل هدف الفوز في الدقيقة 77 ويستمر اللاعب يتلقى العلاج منذ الدقيقة 84 حتى الدقيقة 90 ثم يعطي الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع فقط.



وطالب إيهاب عبد الله، رئيس نادي دمنهور من اتحاد الكرة بحماية الأندية من أي شركات أو شركة دعاية فيجب أن تكون معلومة من جانب اتحاد الكرة.